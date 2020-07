Merel Blom na dressuur aan de leiding in 3* en 4* Strzegom

Op de Strzegom Horse Trials heeft Merel Blom de leiding genomen in de korte 4*. Met The Quizmaster (v. Albaran xx) kreeg de Nederlands kampioene eventing omgerekend 28.4 punten. Raf Kooremans volgt met Dimitri N.O.P. (v. Vaillant) op de tweede plaats met 31.1 punten. In de korte 3* heeft Blom de leiding in handen met Ceda N.O.P. (v. Aragorn) met 26.1.

Merel Blom kwam in de eerste 4* na de coronacrisis goed uit de startblokken. Ze zette met The Quizmaster een fijne proef neer. Ze scoorde onder meer achten voor de middenstap, de galopappuyementen en uitgestrekte galop. Met 28.4 nam Blom de leiding in handen.

Kooremans en Dimitri N.O.P.

Ook de Vaillant-zoon Dimitri liet een nette proef zien in handen van Raf Kooremans. De in België woonachtige Nederlander kwam uit op de tweede plek met 31.1 punten. Jordy Wilken kwam daar met zijn Burry Spirit (v. Casco) vlak bij. Wilken kreeg 32.9 en staat na de dressuur op de vijfde plaats.

Ceda N.O.P. op kop in 3*

In de korte 3* pakte Merel Blom ook de eerste plaats in de dressuur. Nu met haar eerste paard Ceda N.O.P.. De stap en de drafversterkingen leverden achtten op en ook in de galoptour prijkten verschillende achten op haar protocol. Het resultaat was 26.1 punten. Met vier punten achterstand volgde Ricarda Berkenheide uit Duitsland met Louk (v. Likoto xx). Merel Blom stuurde haar zevenjarige Crossborder Radar Love (v. Diarado) naar de voorlopige vierde plaats met 32.5.

Aan het einde van de middag is het springen, morgen wordt de cross gehouden. De wedstrijd is live te volgen via ClipMyHorse.

Klik hier voor alle uitslagen.

Bron Horses.nl