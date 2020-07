Merel Blom pakt 3* Strzegom met Ceda, Wilken tweede in 4*

Nadat ze eerst al de leiding pakte in de dressuur, hielden ze die gisteren vast ondanks een balk in het springparcours. Vandaag maakten Merel Blom en Ceda N.O.P. (v. Aragorn) het af met 2 tijdfouten in de cross. Ze eindigden op een score van 32,1 en wonnen de korte driester in Strzegom, Polen.

De tweede plaats ging naar de Duitse Heike Jahncke met Coco Spring (v. Canstakko), die op 36,3 punten binnenkwam. Derde werd Paulina Maciejwska met Jangcy L (v. Pontifex). Raf Kooremans tekende met Houdini (v. Dakar VDL) voor de achtste plaats in het eindklassement van de 3*. Zijn paard was vorig jaar nog als springpaard onder Pius Schwizer te zien en werd eerder in de eventing gestart door Nina de Haas. Kooremans had zijn goede klassering mede te danken aan een foutloos springparcours.

Stukje cross van Blom en Ceda N.O.P.:

Vierster: Wilken en Kooremans op het podium

De korte vierster kende een wat minder grote groep deelnemers, maar ook hier boekten de Nederlanders mooie resultaten. Jordy Wilken werd tweede met Burry Spirit (v. Casco), achter Nicolai Aldinger en Newell (v. Newcomer). Wilken stond vijfde na de dresssuur en verzamelde wat strafpunten in het springparcours en de cross. Raf Kooremans werd derde met Dimitri N.O.P. (v. Vaillant), Merel Blom tekende voor de zevende en de tiende plek.

Uitslag 3*

Uitslag 4*

Bron: Horses.nl