Merel Blom verkoopt 4*-paard Limited Edition

Nederlands eventingkampioen Merel Blom heeft haar tienjarige Limited Edition (v. Ibisco xx) verkocht. Vandaag schreef Blom op haar Facebookpagina: "Het is altijd een beetje vreemd om een ​​van mijn toppaarden de stal te zien verlaten. Maar gelukkig zet hij zijn carrière in Nederland voort." Dominique Bos wordt de nieuwe amazone van de Holsteiner.

Merel Blom had haar internationale debuut met Limited Edition in Sopot in 2016. Daar werd het paar zesde in de korte 1*. Blom leidde het paard rustig op tot en met het huidige 4*-niveau. In november vorig jaar liep de zoon van Ibisco op zijn laatste wedstrijd onder Merel, de korte 4* in Pratoni del Vivaro, naar een vierde plaats.

Bij de start van het nieuwe eventingseizoen in het Portugese Barroca d’Alva had de jonge Sterre van Houte plaats genomen in het zadel van Limited Edition. Nu is dan de ruin verkocht aan eventingamazone Dominique Bos.

Bron Facebook Merel Blom