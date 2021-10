Merel Blom vijfde na eerste dag dressuur WK jonge eventingpaarden

De eerste helft van de zesjarige eventingpaarden begonnen gisterochtend hun wereldkampioenschap in Le Lion d'Angers met de dressuur. Merel Blom reed de Holsteiner Denim (v. Dinken) naar de voorlopige vijfde plaats met 71.51% (-28.5). "Hij heeft al een keer 27 gehad, maar het is niet zo dat dit niet in lijn ligt met de rest van het seizoen", aldus Blom tegenover Eventing Nation. Anna Lena Schaaf gaat met Lagona 4 (v. Lavagon) aan de leiding met -25.8.

Bij de zesjarigen ligt de kopgroep dicht bij elkaar. Merel Blom zit er goed bij met haar Dinken-zoon Denim. Een tevreden Blom vertelde aan Eventing Nation: “Je voelt dat de paarden verrast zijn door de hele omgeving en de sfeer, dus het is echt een goede manier om te zien of ze ermee om kunnen gaan. En de jonkies doen altijd iets onverwachts in dit soort omgevingen, maar hij ging echt goed, eigenlijk.”

‘Het is een plezier om hem te rijden’

Merel heeft de ruin vanaf zijn vierde jaar, bijna bij toeval kwam hij bij haar op stal. “Het was een beetje onverwacht – ik heb hem bij toeval gekocht”, zegt ze. “Ik zei tegen iemand: ‘als je dit soort paard voor deze prijs kunt vinden, dan koop ik hem’ – en ze belde me op en zei: ‘Ik heb hem!’ En dus had ik hem eigenlijk nog niet in het echt gezien, en toen hij bij mij op stal kwam, was hij wat klein, een beetje smal, maar is hij gegroeid en nu een behoorlijk grote jongen geworden. Hij heeft de perfecte maat, en het is echt een cool paard, dus het is een plezier om hem te rijden.”

Pen voorlopig veertiende

Denim liep een fijne dressuurproef waarin bijna alle onderdelen op een 7 en soms hoger uitkwamen. Het resulteerde in 71.51% en een vijfde plaats na dag 1. Elaine Pen reed gisteren haar eerste paard Kite-Man (Hopalong Cassidy xx x Orame). De KWPN’er had wat last van spanning in de proef en kwam uit op -35.2 (64.85%) en een voorlopige veertiende plaats.

Krajewski met volle broer Chipmunk derde

Anna Lena Schaaf gaat met Lagona 4 aan de leiding met -25.80. Tom Carlile staat tweede met Fair Lady des Broucks (v. Upsilon), gevolgd door Julia Krajewski met Chintonic 3 (v. Contendro I), de volle broer van fischerChipmunk.

Zevenjarigen

Gisteren kwam ook het eerste deel van de zevenjarigen in de dressuurring. Sanne de Jong die met twee paarden aan de start komt, reed Jersey MBF (v. Fibonacci) als eerste naar de voorlopige twaalfde positie. Het paar kreeg 67.54% (-32.5) van de jury. Laura Collett heeft de leiding in handen genomen met de Trakehner Outback (v. Duke of Hearts xx) met -27.2. Ze wordt gevolgd door haar landgenoten Hayden Hankey met de Ier Heads Up (O.B.O.S. Quality 004) (-27.4) en Selina Milnes op nog een Ier, Cooley Snapchat (v. Kannan), met -27.5.

Vandaag is het tweede deel van de dressuur voor de zes- en zevenjarige eventingpaarden.

Klik hier voor de uitslagen.

Bron Horses.nl/Eventing Nation