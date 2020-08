Merel Blom zet succes voort met winst én brons

Nadat ze gisteren al derde werd in de korte vierster in Strzegom, ging het succes ook vandaag verder voor Merel Blom. In de lange tweester pakte Blom de winst met de pas zesjarige Corminta vom Gwick (v. Cormint). Met 75% reed het duo naar de winst in de dressuur en na de foutloze cross van zaterdag had het duo een balk in handen in het springparcours. Dat was nodig ook, want op hindernis zes tikte de merrie een balk uit de lepels. De rest bleef liggen en Blom kwam binnen de tijd binnen: genoeg voor de overwinning.

Tweede in de CCI2*-L werd de Duitser Andreas Dibowsky met Calahari, de derde plek ging naar zijn landgenote Katharina Tietz met Chapeau Claque 49 (v. Concours Complet). Jordy Wilken werd 13e in deze rubriek met Wilbert BO (v. Watermill Rolex XX) na helaas drie balken in het springparcours, Sanne de Jong kwam uit op de 18e plaats met de eveneens pas zesjarige Jarelly MBF (v. Wietvot).

Derde plaats voor Blom in lange 3*

In de lange driester pakte Blom opnieuw een podiumplaats. Ze werd derde met Crossborder Radar Love (v. Diarado). De zesde plaats in de dressuur wist de Nederlandse naar een podiumplek op te krikken, dankzij een foutloze cross en een vlekkeloos springparcours. Julia Mestern uit Duitsland pakte hier de winst met Monarts Masterpiece (v. Master Imp). Ook de tweede plaats was voor een Duitse amazone: Malin Hansen Hotopp in het zadel van Quidditch K (v. Quiwi Dream).

Pony’s

Senna van Houte reed twee keer een goede wedstrijd met Fernhill First Lady en Naughty Boy. Het was nét te weinig voor het podium, Van Houte werd vierd een vijfde met haar pony’s. De winst in deze lange tweester ging naar Jule Krueger en Steendiek’s Max Edition.

Uitslag CCI2*-L paarden

Uitslag CCI2*-L pony’s

Uitslag CCI3*-L paarden

Bron: Horses.nl