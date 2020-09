Merrie-veulen U-nity algemeen kampioen op Belgische eventing keuring

De Belgische eventing veulenkeuring op zondag in Sint-Niklaas was een hoopvol begin. Op de mooie accommodatie van de QC Stables maakte juryvoorzitter Joris van Springel het merrieveulen U-nity (Contendro I x Filmstar) van Kristoff de Schutter algemeen kampioen. Ze won het na de nodige discussie op souplesse van het beste hengstveulen Uraldiko Sint-

Hubertushoeve (H-Ekwador x Ahorn Z) van de combinatie Lammens/ Boonzaaijer/Van der Leest.

Die discussie betrof vooral de ontwikkeling van de algemeen kampioene U-nity. Van eind juni is ze weliswaar, maar ze is toch aan de kleine kant. Dat compenseerde ze door de uitstraling en heerlijke bewegingen waardoor Joris van Springel, geassisteerd door Christophe de Brabander en Bert van Wanrooij, het reservekampioenschap gunde aan de H-Ekwador die vooral op type goed scoorde.

Merrieveulens

Bij de merrieveulens kwam Uppsala de Tamise op een mooie tweede plaats. De mooie en goed ontwikkelde Vigo d’Arsouilles x Cream on Top x South Gale XX van Wouter en Kara Dierickx komt uit de Verahof-stam. Derde bij de merrieveulens werd Uvita van het Sonneveld (Chaiton F Z x Sheyenne de Baugy).

Hengstveulens

Bij de hengstveulens was er sprake van een sterke kopgroep want de nummers 2 en 3 deden niet veel voor elkaar onder. Tweede werd de H-Ekwador x Elvis ter Putte x Camus Ullas van het Bleianhof, een groot en goed ontwikkeld zwart veulen, derde werd de harmonieus gebouwde schimmel Dakar VDL x Herald III x Hand in Glove XX. Na afloop van de keuring werd een aantal veulens op de film en foto gezet in verband met

de aanstaande online veiling van eventingpaarden via ET Auction.

Bron: Persbericht