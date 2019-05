Merrieveulen voor Badminton winnares Vanir Kamira

Vlak voordat Vanir Kamira (v. Camira de Haar Z) onder Piggy French de Badminton Horse Trials won, beviel een draagmoeder van haar eerste veulen. Het merrieveulentje heeft ook een beroemde vader. Het is Chilli Morning die met William Fox-Pitt in 2015 de beroemde 5* in Badminton won. Er worden nog twee veulens van Vanir Kamira verwacht.

In 2017 en 2018 won Badminton winnares Vanir Kamira de ‘Twemlows Burghley Scholarship’, een prijs van twee embryo-transplantaties aangeboden door Edward Matson van stoeterij Twemlows aan de eigenaar van de hoogst geplaatste Britse merrie in de top 20 van Burghley.

“Het idee is om eigenaren aan te moedigen om te fokken met de beste merries,” vertelde Edward Matson aan H&H. Hij voegde eraan toe dat Classic Moet (v. Classic xx) een andere merrie was die de prijs had gewonnen en vorig jaar een veulen kreeg via embryo-transplantatie toen ze onder Jonelle Price Badminton won.

Vanir Kamira’s eigenaar Trevor Dickens: “Ik wilde toch altijd met ‘Tilly’ fokken. Als je zo’n fantastische merrie hebt, moet je een aantal nakomelingen krijgen – als je het nu niet doet, kan het binnen een paar jaar te laat zijn.”

Vanir Kamira krijgt dit jaar nog twee veulens — één van Jaguar Mail (v. Hand in Glove) en de andere van Thomas Carlile’s 3*-paard Upsilon (v. Canturo).

Bron Horse & Hound