Merrieveulen voor Elaine Pen’s Olympiadepaard Vira

In de nacht van woensdag op donderdag heeft Elaine Pens Olympiadepaard Vira (Jazz x Whinny Jackson) een merrieveulen gekregen. De vader van het veulentje is de Holsteiner Herald 3 GFE (Heraldik xx x Lorenz). Op haar Facebook-pagina schrijft Elaine Pen super blij te zijn met het veulentje.

De inmiddels zeventienjarige Jazz-dochter Vira had onder Elaine Pen een succesvolle carrière met veel hoogtepunten. Het bereiken van de Olympische Spelen met het Nederlands team is er één van. Alleen in Londen had Pen pech in de watercombinatie waar de amazone met Vira letterlijk haar Waterloo vond.

Teambrons in Caen

Na de Spelen van Londen won Pen met Vira de 3*-wedstrijden in Renswoude en Fontainebleau, werd vijfde in de lange 4* in Luhmühlen en vertrok met het team naar de wereldruiterspelen in Caen in 2014. Daar won ze met het team een historische bronzen medaille en individueel was er een twaalfde plaats.

Zware blessure

In 2016 liep Vira een zware blessure op in Fontainebleau, miste hierdoor de Spelen in Rio en was anderhalf jaar uit de running. Elaine Pen reed de merrie voor het eerst weer in de korte 2* op Outdoor Helvoirt en werd vijfde, maar daarna kwam de Jazz-dochter niet meer terug op het oude niveau. Vorig jaar reed Pen in Barroca d’Alva de laatste wedstrijd met Vira. In de lange 3* was ze nog foutloos in de cross, maar Pen trok de merrie terug bij de tweede vetcheck.

Bron Facebook/Horses.nl