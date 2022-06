Michael Jung Duits kampioen eventing

Michael Jung is in Luhmühlen voor de derde keer in zijn carrière Duits kampioen eventing geworden. Jung deed dat dit keer in het zadel van de elfjarige Ierse hengst Highlighter (v. Natal). Aan zijn dressuurscore van 25,6 strafpunten voegde Jung geen fout meer toe. Dat was ruimschoots voldoende voor het kampioenschap, dat verreden wordt over een korte vierster.