Michael Jung krijgt talentvolle Go for S definitief onder het zadel

Al in 2018 reed Michael Jung op de Hannoveraanse merrie Go for S (v.Grey Top), die eigenlijk van zijn vriendin Faye Füllgraebe is. Nu neemt hij de achtjarige grijze merrie definitief over en heeft de Duitse topruiter er weer een talentvol paard bij om naar het hoogste niveau toe te trainen.

Dat meldt Faye Füllgraebe, de vriendin van Jung, op haar Instagram-pagina. “Gerda” heeft de kwaliteiten die een paard nodig heeft om te kunnen overleven in de grote eventingsport vindt de amazone. “Ze stelde me elke dag voor nieuwe uitdagingen en we zijn vorig jaar van het junioren niveau naar het CCI3 * -niveau opgeklommen. Ik ben echt trots op haar en mij dat we zijn uitgegroeid tot zo’n geweldig team. Ik besloot echter dat ze te sterk en te ingewikkeld was voor een amateur als ik. Voor de toekomst heeft ze een sterkere ruiter nodig.”

‘Een paard voor de grote eventingsport’

Een verkoop is uitgesloten benadrukt ze. Bovendien waarom zou ze buiten de (stal)deur moeten kijken, als ze samen is met één van de beste eventingruiters ter wereld? Vanaf nu rijden Michael Jung en zijn Italiaanse stalruiter Pietro Grandis de achtjarige Go for S. “Ik ben meer dan tevreden met deze oplossing, want in mijn ogen is het een paard voor de grote eventingsport”, zegt Füllgraebe. “En hopelijk ben ik over een paar jaar een trotse eigenaar bij de prijsuitreiking.”

Toen Michael Jung in 2018 kort de zesjarige merrie reed, won hij met haar een CCI1 *-wedstrijd en werd hij in april 2019 zesde in een CCI2 *​​-S. Go for S nam toen de stap naar driesterrentests onder zijn eigenaar Füllgraebe.

Bron: St-Georg/Instagram