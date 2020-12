Michael Jung maakt zich sterk voor EK eventing in 2021

In de eerste instantie wilde de FEI de Europese kampioenschappen van 2021 niet laten plaatsvinden, omdat de Olympische Spelen naar dat jaar zijn verplaatst. De EEF en een aantal Europese nationale federaties drongen er bij het FEI-bestuur echter om aan om deze beslissing te herzien. Dat had succes voor de spring- en dressuurruiters. Voor de eventingsport kwam geen oplossing.

Tweevoudig Olympisch kampioen Michael Jung voert nu campagne om het EK eventing toch door te laten gaan in 2021. Op instagram pagina klom de Duitser in de pen en zegt: “Waarom kan er ook geen EK eventing zijn?”

Avenches

De FEI had aanvankelijk contact gehad met de organisatie van het CCI op Haras national du Pin, maar daar zagen af van een EK voor volgend jaar. Michael Jung en enkele andere topeventers als Joseph Murphy en Maxime Livio, kwamen met een alternatief: Avenches in Zwitserland.

‘Gemotiveerd en ervaren team’

Jung: “In Avenches, Zwitserland, staat een gemotiveerd team rond de ervaren organisator Jean-Pierre Kratzer, die in 2020 liet zien dat ze alles in huis hebben wat nodig is voor een kampioenschap: zeer goede faciliteiten, ervaring, financiële kracht en meer nodig is om een evenement als dit te organiseren.” Ook een mogelijke datum is bekend: 22-26 september 2021.

‘Zelfde rechten’

“Ik begrijp niet waarom we deze geweldige kans volgend jaar niet gebruiken voor een geweldig evenement”, aldus Jung. “En waarom hebben we in onze discipline niet dezelfde rechten als de andere hippische disciplines? Het is zo noodzakelijk dat de eventingsport een evenement heeft zoals een EK.”

BronInstagram/Buschreiter.de