Michael Jung: ‘Nieuw om een kant en klaar paard te krijgen’

Gisteren kwam het officiële bericht naar buiten dat Julia Krajewskis Chipmunk FRH in handen kwam van de drievoudig Olympisch kampioen Michael Jung. Op zijn Facebook-pagina heet Jung de Contendro I-zoon welkom en zegt: "Zoals iedereen wel heeft gelezen, heb ik een nieuw toppaard in mijn stal." Vanaf eind vorig jaar heeft de Duitser zich bemoeid om het paard voor Duitsland te behouden.

Michael Jung zegt op Facebook dat hij eind vorig jaar hoorde dat Chipmunk niet bij Julia Krajewski kon blijven. “Toen het duidelijk werd dat er een kans om hem te houden, voor Duitsland en voor mij, probeerde ik dit ook te bereiken”, schrijft Jung. Met steun van het DOKR en de jarenlange sponsor van Michael Jung, Klaus Fischer, werd de elfjarige eventer aangeschaft.

Kant en klaar paard

Onder Krajewski nam Chipmunk deel aan de wereldruiterspelen in Tryon. Ook won het paar vorig jaar drie 3*-wedstrijden op rij, waaronder Aken. Jung: “Het is voor mij iets nieuws om een kant en klaar paard te krijgen, want zoals iedereen weet, hecht ik er veel waarde aan om paarden zelf op te leiden. Ik dank Julia voor de jarenlange, uitstekende training en ben benieuwd hoe het met Chip en mij de komende jaren vergaat. Welkom fischerChipmunk FRH.”

Bron Facebook