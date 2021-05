Michael Jung onverslaanbaar in Baborówko

Eventingruiter Michael Jung was in het Poolse Baborówko onverslaanbaar dit weekend. In de korte vierster eindigde de Duitser op plaats één, met FischerChipmunk FRH (v. Contendro I) en op twee, met FischerWild Wave (v. Waterdance XX). Landgenote Sandra Auffarth werd derde met Let's Dance (v. Lancer). Jung won ook de driester. Merel Blom had een goed weekend met haar jonge talenten. Voor Ingrid Klimke verliep de wedstrijd helaas minder fortuinlijk.

Jung reed met beide paarden zowel de cross als het springparcours van de korte vierster foutloos en behaalde twee keer een score boven de 70% in de dressuur.

Ook korte driester voor Jung

In de korte 3* stond Jung óók bovenaan, dit keer met Kilcandra Ocean Power (v. BGS Ocean View). Hier was het aantal strafpunten nog lager. Wederom een vlekkeloze cross en springparcours, maar bovendien een dikke 75% in de dressuur. Met 24,9 strafpunten stond Jung bijna 4 punten los van de als tweede geplaatste Hanna Knüppel met Geke Equigrip’s Levinio (v. Levisonn).

Merel Blom tweede bij jonge paarden

Voor Merel Blom was er een mooie tweede plek in de tweester voor jonge paarden. De Nederlandse had 31,1 strafpunten met Denim (v. Dinken). Andreas Dibowski uit Duitsland won deze rubriek met Cristallik. Ook in de intro klasse waren er goede resultaten voor Blom, die met haar vijfjarige paarden tweede en vierde werd. Met de achtjarige Crossborder Radar Love (v. Diarado) reed Blom voor het eerst in de vierster mee. Het resulteerde in een 31e plek: “Alleen een paar tijdfouten bovenop zijn dressuurscore, ik ben heel tevreden!”

Klimke ten val

Er was niet alleen maar goed nieuws voor het Duitse team, Ingrid Klimke kwam in de korte driester ten val en heeft een gekneusd borstbeen en een beschadigde rib opgelopen. Bondscoach Hans Melzer: “Ze wordt morgen in Münster nog even nagekeken. Ik hoop dat het meevalt en ze snel weer aan de start verschijnt.”

Bron: Horses.nl / Facebook / Pferd Aktuell