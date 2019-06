Michael Jung voor vijfde keer winnaar in Wiesbaden

Michael Jung won vanmiddag voor de vijfde keer de CCI van Wiesbaden. In de 4*-s was de Duitser oppermachtig en liet de concurrentie op bijna vijf strafpunten achter zich. Christopher Burton en Ingrid Klimke, die ook vanmiddag "ook nog even" de Grand Prix van de CDI4* op haar naam zette, maakten het podium compleet.

Jung reed zijn Star Connection (v.Chacco-Blue) in 2017 voor het laatst op een internationale wedstrijd. In 2014 werd de Chacco-Blue zoon wereldkampioen jonge eventingpaarden en in 2015 was het seizoen snel voorbij toen de ruin zijn griffelbeentje brak. Bij de terugkomst in 2016 won het duo de CCI1* wedstrijd van Lignières en in 2017 de CCI3* wedstrijd van Jardy.

Vorige maand werd Star Connection onder het zadel van de Italiaan Pietro Grandis derde in Marbach en dit weekend besteeg Jung de ruin om vervolgens de winst te pakken in Wiesbaden. Jung en Star Connection stonden na de dressuur op 22,20 strafpunten en na een foutloos ronde bij het springen en 1,2 strafpunt voor tijd in de cross, pakte het duo de winst met 23,40 strafpunten.

Top drie

Op 4,9 strafpunten achterstand eindigde de Australiër Christopher Burton. Met Lawtown Chloe (v.Com Air) stond Burton op 28,30 strafpunten en door een foutloos springparcours en een foutloze cross mocht de ruiter de tweede trede van het podium bestijgen. Ingrid Klimke verkeerd op het moment in topvorm. De amazone zette in de dressuur, in zowel de CCI als de CDI, een persoonlijk record neer. Klimke ging met slechts 16,40 strafpunten de laatste twee onderdelen in. In het parcours kreeg Klimke met SAP Hale Bob OLD (v.Helikon) 12 strafpunten aangerekend en stond de amazone zesde. Door een foutloze ronde in de cross klom de Duitse toch nog op naar een derde plaats.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl