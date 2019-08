Michael Jung wint Olympische testwedstrijd eventing in Tokio

Met nog een jaar te gaan tot de Olympische Spelen van Tokio heeft Michael Jung nu al zijn stempel gedrukt op Japan door het winnen van de testwedstrijd van de afgelopen dagen. Jung is tweevoudig Olympisch kampioen (Londen 2012 en Rio de Janeiro 2016). Hij won niet alleen individueel goud, maar ook met het Duitse team de zilveren medaille en is van plan om volgend jaar op de Olympische Spelen in Tokio een grand slam te maken.

Tijdens de testwedstrijd die de afgelopen dagen werd georganiseerd, won de Olympiër op briljante wijze met Fischer Wild Wave (Water Dance XX x Acobat II), een pas zeven jaar oude ruin. Hij was het jongste paard op de startlijst, maar het Duitse genie compenseerde zijn gebrek aan ervaring. Na een derde plaats in de dressuur, die gewonnen werd door Yoshiaki Oiwa, stond het duo op een tweede plaats voor de cross waar ze vervolgens een beslissende foutloze ronde noteerden.

Na de tweede ronde zakte de Australiër Andrew Hoy terug naar een vijfde plaats nadat Bloom des Hauts Crets (Orlando van de Heffinck x Oberon du Moulin) een fout maakte op de driesprong. De Japanner Ryuzo Kitajima op Vick du Grisors en Yoshiaki Oiwa met Bart L (United x Gribaldi) maakten het podium compleet dankzij een foutloze ronde in het parcours van Santiago Varela.

Japan geduchte tegenstander

In totaal bereikten vier Japanse ruiters de top tien in dit event, waarmee het erop lijkt dat de vertegenwoordigers van het land van de rijzende zon zich volgend jaar niet zomaar laten verslaan.

David O’Connor, Olympisch kampioen van Sydney (2000) en voorzitter van het Eventing Committee van de FEI, was zeer te spreken over de locatie: “De faciliteiten zijn zeer indrukwekkend en we kregen de gelegenheid om alles te testen wat getest moest worden, dat was het doel. Er moeten nog een paar kleine aanpassingen worden gedaan, maar niet echt ingrijpende omdat het organisatiecomité al aan alle details heeft gedacht en in de juiste gemoedstoestand verkeert om van deze Spelen een buitengewoon evenement te maken, vooral voor de paardensport.”

Bron: Horses.nl/Grandprix-Replay