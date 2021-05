Michael Jung wordt vader, wint CCI4* en is beroepskampioen

Het was een druk weekend en een drukke moederdag voor de Duitse eventing- en springruiter Michael Jung. Zijn vrouw Faye Füllgraebe-Jung beviel zeer recent van hun zoontje Lio en maakte dat vandaag bekend op Instagram. En passant won Jung dit weekend ook de CCI4* in Malgrabe, een soort thuiswedstrijd. De winst betekende ook de nationale Duitse titel voor beroepsruiters eventing. Ook Tim Lips en Jordy Wilken deden goede zaken.

Met FischerChipmunk FR (v. Contendro I) won Jung de korte vierster. Hij nam direct de leiding in de dressuur, dankzij 77,5%. Bij het springen was er een balk en een tijdfout, maar een perfecte cross bracht hem uiteindelijk toch de winst. Tweede werd zijn landgenote Sandra Auffarth met Viamant du Matz (v. Diamant de Semilly). De derde plaats ging naar Oostenrijk: Lea Siegl met Dsp Fighting Line (v. Ostermond).

Tim Lips en Herby

Ook voor Tim Lips en zijn TMX Herby (v. Zirocco Blue VDL) was er een goed resultaat in de CCI4*. Het duo werd veertiende, na een 19e plaats in de dressuur, foutloos springparcours en wat tijdfouten in de cross. Jordy Wilken en Burry Spirit (v. Casco) waren 19e. Er deden ruim 80 combinaties mee aan de wedstrijd.

Uitslag CCI4* Marbach

Bron: Instagram / St Georg / Horses.nl