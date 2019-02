Millstreet en Lignières en Berry nieuw op de Event Rider Masters kalender

De kalender van de Event Rider Masters competitie voor 2019 is bekend. Twee nieuwe plaatsen worden dit jaar aangedaan, in Ierland de wedstrijd in Millstreet en de finale wordt in het Franse Lignières en Berry gereden. De aftrap van de lucratieve competitie is begin mei op de Chatsworth International Horse Trials.

De Event Rider Masters serie doet dit jaar zes plaatsen aan. Na Chatsworth reist het circus via Wiesbaden, D’Arville, Jardy en Millstreet naar de finale in Lignières. De finale is het weekend voor Boekelo. In het nieuwe sterren systeem wordt er op CCI4*-S gereden, wat overeenkomt met de oorspronkelijke korte 3*.

Chris Burton, de kampioen van 2018, heeft zich alweer aangemeld om zijn titel te verdedigen. Met de zege op Graf Liberty (v. Limmerick) in de laatste etappe in Blair Castle won Burton ook het overall klassement. De Australiër pakte zo de 30.000 Pond voor eindoverwinning.

Ook de nummers twee en drie van vorig jaar, Laura Collett en Tim Price hebben weer de paarden voor hoge klasseringen. Daarnaast doen oud-winnaars Gemma Tattersall en Oliver Townend een gooi naar een tweede titel.

Bron Grand Prix-replay.com