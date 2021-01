Mim-clip zorgt vanaf nu voor meer veiligheid in eventing

Cross-country-hindernissen zullen op alle internationale eventingwedstrijden vanaf nu gebruik maken van Zweeds gemaakte breekboomtechnologie. Dit is het gevolg van de invoering van de nieuwe FEI-regels vanaf 1 januari.

Met behulp van de breekboomtechnologie kunnen de hindernissen in de cross country onder zowel voorwaartse als opwaartse druk in elkaar klappen en is het mogelijk om rotationele valpartijen te voorkomen. De val waarbij ruiter en paard een halve slag draaien en het paard op de ruiter terecht komt is een belangrijke oorzaak van dodelijke en andere zeer ernstige ongelukken. Veel ruiters, maar ook paarden, hebben de afgelopen jaren bij dergelijke valpartijen het leven verloren.

Zweedse technologie

De Zweedse MIM-clip is tot nu toe het enige systeem dat voldoet aan de nieuwe FEI-eisen. Zes varianten van de apparaten zullen worden gebruikt op niveaus van CCI1* tot CCI5*. Er zijn clipsystemen voor muren, oxers en palen en balken. Ook hindernissen die onder een hoek zijn gebouwd, en hindernissen in puntvorm kunnen ermee worden voorzien.

Auto-industrie

De MIM-clip is uitgevonden door de Zweedse uitvinder Mats Björnetun, wiens bedrijf MIM Construction AB veiligheidsvoorzieningen test en produceert voor bekende autofabrikanten.

Bron: Horses.nl/Horsetalk