Moeder en dochter Klimke aan de leiding op Duits Kampioenschap

Een unicum: moeder en dochter aan de leiding op een Duits Kampioenschap. Op de Duitse Kampioenschappen eventing in Luhmühlen staat Ingrid Klimke na de dressuur aan de leiding bij de senioren. Haar dochter Greta Busacker staat aan kop bij de junioren.

Ingrid Klimke doet een gooi naar de Duitse Kampioenstitel met drie paarden en met drie paarden staat ze in de top. Haar jonge talent Equistros Siena reed ze in de ochtend (28,1 straftpunten / zesde plaats), met merrie Asha P eindigde ze op 22,9 (vierde plaats). Het beste resultaat behaalde ze echter met haar 16-jarige SAP Hale-Bob OLD, waarmee ze in 2017 en 2019 Europees kampioen werd. De twee kwamen uit op slechts 21,8 strafpunten en voeren daarmee het topveld aan. “Het maakt me niet uit of ik op plaats één, drie of twintig sta, want ik ben super blij met mijn drie ritten en alle paarden gingen geweldig. Daarom ben ik blij”, zei Klimke.

Dochter

Nog een reden om heel blij te zijn had Klimke in Luhmühlen. Dochter Greta Busacker startte op het Duitse Kampioenschap voor junioren en kwam uit de dressuur met een topresultaat – 24,4 strafpunten. Halverwege de start stond ze aan de leiding met haar eerste paard Coco Maurice (27,8) en kon ze zijn resultaat overtreffen met de negenjarige Oldenburg Scrabble.

Bron: Horses.nl