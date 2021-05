Mogelijk nieuwe 5* in Groot-Brittannië na wegvallen Badminton en Burghley

Groot-Brittannië zal dit jaar misschien toch nog een CCI5*-evenement organiseren, alle betrokkenen bij de sport proberen een alternatieve locatie te vinden. Na het nieuws van vorige week dat de Burghley Horse Trials niet door zou gaan, en omdat Badminton Horse Trials al geannuleerd was, heeft British Eventing (BE) aangekondigd dat "alle andere opties" overwogen worden in een poging om dit jaar een Britse vijfsterrenwedstrijd te organiseren.

Bruce Haskell van de Event Riders Association vertelt aan Horse and Hound: “Het was vrij snel na de annulering vrij duidelijk dat er een wens was voor een CCI5* in Groot-Brittannië in 2021. Ondanks de Olympische Spelen en de Europese kampioenschappen. Europa heeft nog een vijf-ster nodig. Het is goed voor de sport, maar we moeten er natuurlijk wel voor zorgen dat het aan de normen voldoet en dat het veilig is.”

‘Eenmalige evenement’

In een verklaring van British Eventing staat te lezen: “Na het zeer teleurstellende nieuws dat Land Rover Burghley Horse Trials dit jaar niet zal plaatsvinden, werkt BE nauw samen met de FEI en andere belanghebbenden om alle andere opties te overwegen voor het organiseren van een CCI5*-klasse in Groot-Brittannië als eenmalig evenement dit jaar. We onderzoeken alle beschikbare mogelijkheden en willen er alles aan doen om dit jaar het hoogste niveau van de sport in Groot-Brittannië te organiseren.”

