Mr Bass van Laura Collet teruggetrokken uit eventingsport

De Britse eventingamazone Laura Collet heeft laten weten dat haar toppaard Mr Bass (v. Carrico) met eventingpensioen gaat. De dertienjarige liep in 2019 een peesblessure op in de cross in Badminton, maar was sinds vorig jaar zomer weer terug op niveau. De blessure is nu echter teruggekeerd.

De laatste eventingwedstrijd die Collett met Mr Bass reed, was in Aken in september. Daar werden ze vierde in het individuele klassement en wonnen goud met het Britse team. “Het is natuurlijk een enorme teleurstelling. Ik rijd hem al sinds hij vier jaar oud is en hij heeft grote invloed op mijn carrière gehad. Mr Bass is het soort paard, dat je het gevoel geeft dat je echt kan rijden. De peesblessure is nu niet zo ernstig, maar als we hem weer terug zouden proberen te krijgen in de eventing bestaat het risico op een hele zware blessure en dat willen we voorkomen.”

Springen

In 2015 won Collet met Mr Bass het WK voor jonge eventingpaarden. In 2016 werd het duo vijfde in de individuele strijd in Boekelo. Dat jaar wonnen de Britten daar ook de landenwedstrijd. Eén van hun grootste prestaties was een tweede plaats in Luhmühlen in 2018. “Als hij goed genoeg terugkomt wil ik nog wel met hem gaan springen, leuke dingen zoals bijvoorbeeld een indoor derby. Maar het eventen is voorbij. Hij blijft wel gewoon op zijn plekje bij mij” aldus de amazone.

Bron: Horse & Hound / Horses.nl