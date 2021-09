Mr Stickability Andrew Nicholson stopt met topsport eventing

Een van de legendes van de eventingsport heeft de Blenheim Palace International Horse Trials uitgekozen om zijn pensionering op topniveau aan te kondigen. De Nieuw-Zeelander Andrew Nicholson, die zo'n 40 jaar geleden naar Groot-Brittannië kwam en nooit meer is weggegaan, hangt zijn topsportlaarzen in de wilgen. De ruiter die ook wel Mr Stickability werd genoemd, won meerdere Olympische en WK-medailles en was de nummer één van de wereld.

De 60-jarige Nicholson staat bekend als een briljant ruiter die altijd zijn paarden het vertrouwen gaf om op het hoogste niveau te kunnen presteren. Hij won naast alle medailles op kampioenschappen vijf van de zes CCI5*s ter wereld. Met zijn geweldenaar Avebury won hij drie keer achter elkaar Burghley (een record) en vijf keer in totaal.

Nereo

Maar de meest bijzondere overwinning was die in Badminton in 2017 met de 17-jarige Nereo. De ruiter was net terug gekeerd van een ernstige nekblessure. Nereo, die Nicholson als driejarige had ingereden, ging een jaar later in Badminton met pensioen.

Zijn andere vijfsterrenoverwinningen kwamen er in Pau in 2012, ook met Nereo, en in Kentucky in 2013, met Quimbo.

Tijdens zijn carrière heeft Andrew’s ongelooflijke rijkunst hem de bijnaam ‘Mr Stickability’ opgeleverd, zoals hier goed te zien is…

Ik voel me niet meer zoals vroeger

Andrew Nicholson blijft nog wel paarden uitbrengen op lagen niveau. Zijn toppaard van nu, Swallow Springs, heeft hij aan Oliver Townend gedaan, “voor volgend jaar Badminton”, aldus de ruiter. “Ik rijd en doe nog steeds wedstrijden. Maar om bij de topevenementen Badminton en Burghley te zijn, heb ik veel respect voor de parcoursen en je moet volledig bij zijn. Ik voel me niet meer zoals vroeger, om eerlijk te zijn.”

Bron Horse&Hound