Na 60 jaar hoofdterrein Horse Trials weer voor Badminton House

De Badminton Horse Trials van 2021 wordt een speciale. Niet alleen omdat een van de beroemdste en zwaarste CCI's ter wereld het zonder publiek moet doen. Het wordt ook een speciale editie omdat de ruiters, na ruim 60 jaar, weer hun dressuur- en springproeven vlak voor het prachtige Badminton House gaan rijden.

Wedstrijddirecteur Jane Tuckwell is verheugd dat het hoofdterrein weer terug is op de plek waar het ooit begon. Tuckwell: “Ik ben de Duke of Beaufort erg dankbaar dat hij zijn golf oefenterrein beschikbaar stelt voor deze zeer speciale eenmalige gelegenheid.” Ook gastheer de Duke of Beaufort is is blij en zegt: “Het is erg spannend na de annulering van vorig jaar dat de horse trials weer doorgang vinden in mei.”

Start en finish cross in park

De eerste tien jaar van de legendarische eventingwedstrijd was het hoofdterrein vlak voor het huis. In 1960 werd het verplaatst naar de huidige locatie in het park. De start en de finish van de door Eric Winter gebouwde cross zal in het midden van het park zijn. Het parcours zal de zelfde route volgen als voorgaande jaren.

‘Heel speciaal’

Drievoudig winnares (2002, 2003 en 2005) Pippa Funnell: “Badminton heeft een heel speciale plaats in mijn hart en nu het hoofdterrein weer voor het huis maakt het nog meer bijzonder. Ik ben heel blij dat het evenement door kan gaan in deze moeilijk tijd en ik kan niet wachten om in mei er weer naar toe te gaan!”

De Badminton Horse Trials ‘achter gesloten deuren’ kan iedereen straks volgen via de live streams op tv en social media.

Bron Badminton Horse Trials