Nationale eventingtitels voor moeder en dochter Klimke

Ingrid Klimke won zojuist de korte vierster in Luhmühlen en daarmee het Duits Eventingkampioenschap voor senioren. Haar dochter Greta Busacker won eerder op de dag de lange tweester en het kampioenschap bij de Junioren. Beiden pakten de titel op een negenjarig paard.

Greta Busacker pakte met Scrabble 15 (v. Straviaty) al vroeg de leiding in het kampioenschap. Haar dressuurscore van 75,6% (24,4 procent) bleef tot het einde intact. De cross verliep foutloos en was goed voor de zevende plaats en ook in het afsluitende springparcours liet de junior het niet zitten. Foutloos en binnen de tijd sprong Busacker naar de overwinning.

Twee medailles voor Auffarth

Moeder Ingrid Klimke reed met SAP Asha P (v. Askari) naar de vierde dressuurscore en liep 2,0 strafpunten voor tijd op in de cross. Het afsluitende springparcours verliep verder foutloos en met 24,9 strafpunten in het eindklassement was er nog altijd enige marge met de nummer twee, Sandra Auffarth met Viamant du Matz (v. Diamant de Semilly). Auffarth pakte ook de vierde plaats in het eindklassement van de vierster en daarmee zilver én brons in het DK.

De Nieuwzeelander Andrew Hoy werd derde in de CCI4* met Vassili de Lassos (v. Jaguar Mail). Er reden geen Nederlanders mee in Luhmühlen.

Bron: Horses.nl