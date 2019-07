Nations Cup Eventing voor Nieuw Zeeland, Pen valt in cross

De CCIO4*-S van Camphire is gewonnen door de Ier Sam Watson met Imperial Sky (v. Puissance). De tweede plaats was voor Tim Price uit Nieuw Zeeland met Bango (v. Garisson Royal). Derde werd de Britse Flora Harris met Amazing (v. Adelante). De Nations Cup ging naar Nieuw Zeeland, thuisland Ierland werd tweede en het team uit Italië tekende voor de derde plaats.

Beste Nederlander was Andrew Heffernan met Gideon (v. Lucky Boy) die voor het eerst op dit niveau uitkwam. Heffernan had niet de beste dressuurpoef en kreeg wat tijdfouten in de cross, maar reed een foutloos springparcours. Hij kwam uit op 46,20 strafpunten en de 22e plek.

Pech voor Pen

Elaine Pen kon haar cross met Blue Nile (v. Casco) niet beëindigen en werd uitgesloten. Op Facebook laat ze weten: “Het liep gisteren helaas anders dan verwacht. Niels (Blue Nile, red.) en ik zijn in de cross ten val gekomen, en tijdens deze val heeft Niels zichzelf in de kootholte geraakt. Hij had een hele grote snee, dus uiteindelijk naar de kliniek om te checken hoe erg het was. Gelukkig is binnenin niks beschadigd. Hij heeft nu hechtingen, zit mooi ingepakt en gelukkig mag hij gewoon mee naar huis vanavond. Met mij gaat alles ook goed, behalve dan een beetje beurs.” Pen was in de dressuur goed onderweg, ze stond voorafgaand aan de cross achtste. Slechts zeven van de 65 gestarte combinaties reden uiteindelijk een foutloze cross.

Nog geen ticket voor Tokyo

Althea Bleekman werd 32e met Dasj (v. Karandasj). Ook zij wist een foutloos springparcours te rijden. Tim Lips kelderde in de ranking met Lacoste Z (v. Lucky Boy) na 16 strafpunten in het springen. Hij werd uiteindelijk 36e. Nederland steeg uiteindelijk nog weer een plaatsje na het springparcours, maar met een zevende plaats (van acht) in de Nations Cup lijkt een ticket voor Tokyo nog een eind weg. De Nederlanders proberen via deelname aan een aantal Nations Cups een Olympische kwalificatie te verdienen.

Uitslag individueel

Uitslag landenwedstrijd

Bron: Horses.nl