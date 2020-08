Nederland op 2 in landenwedstrijd, Blom individueel derde

Het Nederlands eventingteam is tweede geworden in de landenwedstrijd in Strzegom. De ruiters in oranje hadden net teveel tijdfouten in de cross om het Duitse team voor te blijven. Individueel was er een fantastische derde plaats voor Merel Blom en Ceda N.O.P. (v. Aragorn), vlak achter Ingrid Klimke, die met SAP Hale Bob (v. Helikon xx) en SAP Asha P (v. Askari) de eerste en de tweede plaats veroverde.