Nederlanders beginnen goed op eerste dressuur-dag Waregem

Dit weekend is in Waregem de laatste kans voor TeamNL om een ticket voor Tokyo te bemachtigen en de Nederlanders zijn goed van start gegaan op de eerste dressuur-dag. In de CCIO4* staat Ilonka Kluytmans voorlopig in de top vijf, in de CCI3* staat Tim Lips in de top drie en in de CCI2* heeft Merel Blom de leiding in handen.

Ilonka Kluytmans is goed van start gegaan in het eerste onderdeel van de CCIO4*. De amazone behaalde met Canna There He Is (v.Veron) een score van 71,46% en dat zet Kluytmans op 28,50 strafpunten. Met deze score staat de Nederlandse voorlopig op een mooie vierde plaats. Hoewel morgen in het tweede gedeelte er nog 45 aan de start zullen verschijnen is dit al een mooi begin voor TeamNL. Andrew Heffernan en Boleybawn Ace (v.Harlequin du Carel) staan na hun dressuurproef 25e met 36,90 strafpunten.

Lips en Blom

In de 3* heeft Tim Lips voorlopig de bronzen positie in handen. De Nederlander kwam met Herby (v.Zirocco Blue) tot een score van 72,39% en staat met 27,60 strafpunten derde in het klassement. Nicolas Pertusa staat met Vinsou de Moselly (v.Quat’Sous) aan de leiding met 25,90 strafpunten en Felix Vogg en Cayenne (v.Careful) bezetten de tweede plaats met 26,90. Ook voor de 3* geldt dat er morgen nog 33 combinaties hun proef moeten rijden. Merel Blom heeft na het eerste gedeelte van de dressuur knap de leiding in handen. De proef van Blom en Crossborder Radar Love (v.Diarado) werd door de jury gewaardeerd met 71%, waardoor de Nederlandse voorlopig met 29 strafpunten aan de leiding gaat. In het tweede gedeelte komen nog 50 concurrenten aan de start.

Bekijk hier de leaderboards.

Bron: Horses.nl