Nederlands eventing team derde in Nations Cup

In Strzegom, Polen, diende de korte vierster als Nations Cup wedstrijd voor het oranje eventingteam. Mede dankzij de individuele vierde plaats van Tim Lips veroverde Team NL de derde plaats. De winst was voor Duitsland, Groot Brittanië werd tweede.

Het Nederlands team bestond uit Tim Lips en Bayro N.O.P. (v. Casantos), Laura Hoogeveen en Wicro Quibus N.O.P. (v. Quasimodo Z), Merel Blom met Chiccolino (v. Chico’s Boy) en Janneke Boonzaaijer met ACSI Champ de Tailleur.

Tokyo in zicht?

In de aanloop naar de Olympische Spelen zijn de Nations Cup-wedstrijden voor de eventingruiters erg belangrijk, omdat de Nederlanders via deze weg aan een Olympische kwalificatie kunnen komen. Met de derde plaats in Strzegom hebben de eventers een belangrijke stap in de goede richting gezet en een aantal directe concurrenten voor het startbewijs verslagen.

Lees ook: Jung wint in Strzegom, Lips vierde

Lees ook: Nederland voorlopig derde in Nations Cup (met filmpje cross Tim Lips)

Uitslag Nations Cup wedstrijd

Bron: Horses.nl