Nederlands eventingteam aan leiding Nations Cup na dressuur

Myrle Schoones gaat met Dimitri (v. Vaillant) aan de leiding na de dressuurproef in Italië. De Nederlandse reed naar 68,68% en 31,3 strafpunten. Willemina van der Goes – Petter kwam met Ekino (v. Carthino Z) tot 66,88% en de vijfde plaats in het klassement.