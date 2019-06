Nederlands eventingteam pakt punten in Pratoni Del Vivaro, Elaine Pen twaalfde

Afgelopen weekend was het Italiaanse Pratoni Del Vivaro het decor van de tweede FEI Nations Cup voor eventingruiters. Hoewel het voor het Nederlandse team niet een goede wedstrijd was, pakten ze toch met een vijfde plaats punten in de Nations Cup serie met de finale in Boekelo. In Italië werd het Tokio-format getest waarbij wordt gewerkt met teams van drie ruiters zonder wegstreepresultaat.

De Nederlanders begonnen ijzersterk aan de Nations Cup wedstrijd in Italië. Na de dressuur stond het team eerste met Myrle Schoones en Dimitri (v. Vaillant), Willemina van der Goes – Petter met Ekino (v. Carthino Z) en Elaine Pen met Blue Nile (v. Casco). Schoones leidde zelfs het klassement in de viersterren wedstrijd met 31.30.

In de cross moest Myrle Schoones echter een teleurstelling verwerken en werd met drie weigeringen van Dimitri uitgeschakeld. Willemina van der Goes en Elaine Pen reden een foutloze cross met alleen wat tijdfouten. De tweede tegenslag voor het team kwam echter na de cross toen Van der Goes haar Ekino moest terugtrekken.

Elaine Pen startte wel met Blue Nile in het afsluitende springparcours. Het paar kreeg twee balken en kwam in het individuele klassement op de twaalfde plaats.

Zwitserland won de Nations Cup voor Italië en Zweden. In het klassement na twee wedstrijden gaat Duitsland aan de leiding en staat Nederland vijfde met twee vijfde plaatsen. De serie landenwedstrijden leveren aan het einde van het seizoen één startplaats voor de Olympische Spelen van Tokio. Nederland kan zich nog met een eventingteam plaatsen voor Tokio door een goede prestatie op het EK dat eind augustus in Duitsland wordt verreden, of via deze FEI Nations Cup.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Eventing Nation/Horses.nl