Nederlands eventingteam tweede in Normandië

De CCIO4* bij Haras du Pin leverde voor Nederland een mooie tweede plaats op. Frankrijk domineerde de wedstrijd met zowel een individuele als een team-overwinning. Gwendolen Fer was de beste combinatie met Traumprinz (v. Elkadi), die op 27,3 strafpunten eindigde. Met haar teampaard Romantic Love (v. L'Arc du Triomphe) werd ze bovendien vierde. Beste Nederlandse was Laura Hoogeveen die met Wicro Quibus (v. Quasimodo Z) op de zesde plaats eindigde.

Hoogeveen stond tiende na de dressuur en kreeg daar 1,6 strafpunten voor tijd bij in het springparcours. In de cross waren er nog 2,8 strafpunten voor tijd. Zo klom ze naar de zesde plaats in het eindklassement. Slechts zes combinaties kwamen helemaal zonder strafpunten door de cross, waaronder Gwendolyn Fer met allebei haar paarden.

De Jong tijdfouten

Sanne de Jong stond zaterdag zevende na dressuur en springen, maar liep in de cross 5,2 strafpunten voor tijd op. Met een totaal van 36 strafpunten eindigde ze op plaats 13 met Enjoy (v. Cartano) . Ook Aliene Ruijter met Bomba en Jordy Wilken met Burry Spirit reden de hele wedstrijd uit, waarmee Nederland op de tweede plaats eindigde.

Alle uitslagen