Nederlands eventingteam voorlopig derde in FEI Nations Cup na cross

Nadat het Nederlandse eventingteam begon met een tweede positie in de FEI Nations Cup in Strzegom na de dressuur, staat het team nu na de cross op de bronzen positie. Tim Lips had na de dressuur de leiding in handen in het individuele klassement, maar moest die vandaag uit handen geven aan Michael Jung en fischerChipmunk FRH (v.Contendro).

Lips zette gisteren met Bayro (v.Casantos) een ijzersterke dressuurproef neer en leidde het klassement met 23 strafpunten. Met een foutloze cross en enkel 4,40 strafpunten voor tijd kwam de Nederlander uit op 27,40 en staat daarmee voorlopig tweede achter Jung. Jung ging met 23,20 strafpunten de cross en in hoefde daar slechts 2,00 strafpunten voor tijd bij op tellen. De Duitser gaat met 25,20 strafpunten aan de leiding. Ben Hobday staat met Shadow Man (v.Fidjy of Colors) in de tussenstand op de derde plaats. De Brit klom na de cross op van de vierde naar de derde positie. Laura Hoogeveen en Wicro Quibus N.O.P. (v.Quasimodo Z) staan voorlopig met 42 strafpunten 14e.

FEI Nations Cup

In de landenwedstrijd staat Nederland voorlopig derde achter de Duitsers en de Britten. Duitsland verzamelde 80,40 strafpunten bij elkaar en Groot-Brittannië heeft er 114,10. Na de dressuur stond Nederland op 82,40 strafpunten en met de 40,30 strafpunten van de cross erbij komt het team voorlopig uit op 122,70 strafpunten.

Tussenstand FEI Nations Cup.

Tussenstand individuele klassement.

Bron: Horses.nl