Nederlands podium bij CCIS2* Bicton

In de korte tweesterren eventingwedstrijd in Bicton, Groot Brittannië, pakten Merel Blom en Giant Prospect BB (v. Lauries Crusador) de winst door op hun topdressuurscore van 24,2 te blijven. De tweede plaats was voor Willemina van der Goes - Petter en Fulco (v. Azteca VDL), derde werd Bjinse Venderbosch met Vesuve d'Aveyron (v. Jaguar Mail).

Ook Venderbosch maakte geen fouten in de cross en het springen, Van der Goes had alleen enkele strafpunten voor tijd in de cross. Blom reed een uitstekende dressurproef, die een persoonlijk record opleverde.

Bekijk het springrondje van Blom en Giant Prospect BB:



Drie paarden in driester

Blom kwam bovendien met drie paarden in de korte driester aan de start. Hier bleek vooral de tijd in de cross een scherprechter, er was niemand die een foutloze cross binnen de tijd reed. Blom werd 15e, 16e en 21e. Het beste resultaat behaalde de Nederlandse met Lykkegaard’s La’Maria (v. Luganer). Met The Quizmaster (v. Albaran XX) reed Blom ook een persoonlijk record in de dressuur.

De winst in de driester ging naar de Britse Will Rawlin met VIP Vinnie, die slechts 0,8 strafpunt voor tijd hoefde op te tellen bij de dressuurscore van 24,0.

Uitslag CCIS-2*

Uitslag CCIS-3*

Bron: Horses.nl