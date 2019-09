Nederlands team dichtbij Tokio-ticket in Waregem

Op de Nations Cup wedstrijd in Waregem krijgen de Nederlanders hun één-na-laatste kans op een ticket naar de Olympische spelen in Tokio. Na een goed verlopen dressuurdag, deden de ruiters in oranje ook in het springparcours goede zaken. Nederland staat momenteel vijfde in de landenwedstrijd. Als die positie na de cross behouden kan blijven, is de Olympische deelname geregeld.

Na een keurige dressuurproef deden Ilonka Kluytmans en Canna There He Is (v. Veron)er nog een schepje bovenop bij het springen. Een foutloos en snel rondje deed de combinatie stijgen naar de vijfde positie in het tussenklassement.

Merel Blom staat met Ceda (v. Aragorn) op de achtste plaats in het tussenklassement. Ook zij reed een goede dressuurproef en een snelle en foutloze springronde. Raf Kooremans en Dimitri (v. Vaillant) vielen enkele plaaten terug na een balk in het springparcours. Zij staan nu twaalfde.

Merel Blom leidt in tweester

In het CCI2*-S staat Merel Blom nog steeds bovenaan met Crossborder Radar Love (v. Diarado). De zesjarige ruin won gisteren al de dressuur met 71% en bleef vandaag foutloos in het springparcours. Hoewel het zeker niet de snelste tijd was, staat Blom met 29 strafpunten bovenaan de ranglijst. Achter haar met 30,80 strafpunten volgt de Belgische Virginie Caulier met de eveneens zesjarige Hobama de la Baille Rouge (v. Grafenstolz). Ingrid Klimke staat derde met Scrabble 15 (v. Straviaty) na enkele tijdfouten in het springparcours.

Klimke vooraan in 4-ster

Zoals zo vaak staan de Duitsers bovenaan in het klassement van de vierster. Ingrid Klimke leidt met de achtjarige SAP Asha P (v. Askari) na een dressuurscore van dik 76% en een foutloos springparcours. Ze wordt gevolgd door haar landgenotes Simone Boie en Sandra Auffarth. Duitsland leidt ook in de landenwedstrijd.

Tussenstand CCIO4*

Tussenstand CCI2*

Bron: Horses.nl