Nederlandse afvaardiging voor WK jonge eventingpaarden

Nederland vertrekt dit jaar met twee zesjarige paarden en drie zevenjarigen naar het wereldkampioenschap voor jonge eventingpaarden in het Franse Le Lion d'Angers. Het team bestaat uit onder meer uit Sanne de Jong die voor de tweede keer met Hatary MBF (v. Quasimodo van de Molendreef) aan de start komt. Bij de zesjarigen is de kersverse Nederlandse kampioen Ekow (v. Esteban xx) onder Adriaan Smeulders erbij.

Voor het kampioenschap van de zevenjarige paarden neemt Nederlands meest succesvolle eventingruiter Tim Lips de vos Herby (v. Zirocco Blue) mee. Met Herby won Lips dit jaar de lange 2* in Renswoude en werd onder meer zesde in de 3* in Le Pin au Haras.

Tim Lips krijgt gezelschap van twee KNHS Talententeamleden: Sanne de Jong zal de KWPN’er Hatary MBF aan de start brengen en Nina de Haas gaat van start met Houdini (v. Dakar VDL) waarmee ze dit jaar vierde werd in Strzegom.

De Nederlandse afvaardiging van de zesjarige paarden moet het doen zonder in Nederland gefokte paarden. Merel Blom rijdt de in Duitsland gefokte Crossborder Radar Love (v. Diarado). Het paar was dit jaar tweede in de korte 2* in Strzegom en derde in Waregem. Adriaan Smeulders mag met de schimmel Ekow (v. Esteban xx) van start. Deze combinatie wist recent in Varsseveld het KNHS kampioenschap voor zesjarige paarden te winnen.

