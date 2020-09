Nederlandse combinaties doen goede zaken op CCI Varsseveld

Afgelopen weekend werd er naast de jeugdkampioenschappen ook een CCI2*, een CCI3* en CCIP1-L verreden en hierin waren de Nederlandse combinaties zeer succesvol. Zo won Kato de Smidt bij de pony's, klonk het Wilhelmus ook voor Laura Hoogeveen in de CCI3* en werd Tim Lips 2e en 3e in de CCI3* en CCI2*.

Na het eerste onderdeel de dressuur stond Kato de Smidt met haar pony Orchid’s Tigersun op een vierde plaats met 31.60. Doordat de amazone vervolgens zowel de cross als het springparcours foutloos rond reed, pakte de Smidt de overwinning. Tijn de Blauw werd met Orchid’s Megan tweede. Na de eerste twee onderdelen stond de ruiter aan de leiding, maar vier strafpunten in het springparcours gooiden roet in het eten. De Blauw werd daardoor tweede in de eindstand.

Hoogeveen voert uitslagenlijst aan

In de CCI3*-S was Laura Hoogeveen met Wicro Quibus N.O.P. (v.Quasimodo Z) de grote winnares. De amazone ging met 27.1 strafpunt de laatste twee onderdelen in en hield zowel in het springparcours als in de cross de lei schoon. Met dit resultaat hield Hoogeveen de nummer twee Tim Lips op 0.5 strafpunt achter haar. Lips startte Eclips (v.Phin Phin) en stond op 27.6 na de dressuur. Ook Lips bleef foutloos in het springparcours en de cross en werd tweede achter Hoogeveen.

Lips derde

De overwinning in de CCI2*-S viel in Duitse handen. Kai-Steffen Meier en Charming Ciaco (v.Ciacomo) kwamen op een eindscore van 29 en hielden de nummer twee op 1.9 punt achterstand. Annesjien Wouters was die nummer twee. De Belgische kwam met Isabella Deux Z (v.Itackie Deux) op 30.9 en mocht de tweede prijs in ontvangst nemen. Tim Lips en G-Ladymeyer (v.Albaran) eindigden op een mooie derde plaats met een eindscore van 31.6.

Uitslag pony’s, uitslag CCI3*-S en uitslag CCI2*-S.

Bron: Horses.nl