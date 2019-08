Nederlandse eventers nog niet op dreef in landenwedstrijd

In Haras du Pin werd afgelopen weekend een Nations Cup Eventing verreden. Nederland, dat graag nog een ticket naar de Olympische Spelen in Tokio wil verdienen, was ook hier weer van de partij. Helaas verliep het niet echt volgens plan, de ruiters in oranje werden laatste.

De CCIO4*S werd gewonnen door Karim Floren Laghouag uit Frankrijk, met Punch de l’Esques (v. Hermes d’Autieux), vooral dankzij een ijzersterke cross en foutloze springronde. Frankrijk won de landenwedstrijd, mede dankzij een tiende plek van Laghouags landgenote Clara Loiseau. Italië werd tweede in de landenwedstrijd en België derde. Beide landen zijn directe concurrenten van Nederland bij de strijd om de laatste olympische tickets, die voor Nederland totnogtoe niet echt rooskleurig verloopt.

Tim Lips negende

De tweede en derde plaats in het individuele klassement was voor Groot Brittannië, met David Doel en Galileo Nieuwmoed (v. Carambole) en Kirsty Johnston met Classic VI (v. Calvaro Z). Beste Nederlander was Tim Lips met Eclips (v. Phin Phin), die op de negende plaats uitkwam. Lips was zeventiende in de dressuur. Mede doordat de ring uit elkaar gewaaid was, had zijn paard het hoofd er niet helemaal bij. Het duo kreeg slechts enkele tijdfouten in de cross en was foutloos met springen. Merel Blom trok zich terug voor de cross en Aliene Ruyter en Laura Hoogeveen konden ook geen potten breken voor het Nederlands team.

Herby goed onderweg in CCI3*

In de driester werd Lips zesde met Herby (v. Zirocco Blue). Het was pas de tweede internationale driester voor de zevenjarige ruin, die het ooit tot de tweede bezichtiging schopte. Lips en Herby liepen alleen wat tijdfouten op in de cross en sprongen foutloos. In de dressuur waren ze vijftiende.Het goede resultaat levert Herby een kwalificatie op voor het WK voor jonge Eventingpaarden later dit jaar. Ook in de driester was de winst voor Frankrijk, Gwendolen Fer leidde een compleet Frans podium met haar Traumprinz (v. Elkady 2).

CCI4*

CCI3*

Nations Cup

Bron: Horses.nl / Facebook