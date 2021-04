Nederlandse eventingruiters goed onderweg in Strzegom en Saumur

Dit weekend is een groot deel van de Nederlandse eventing top te vinden op de wedstrijden in Strzegom en Saumur. In Polen is de dressuur van de korte 3* afgerond en staat Merel Blom met Crossborder Radar Love N.O.P. op een mooie tweede plek. Sanne de Jong heeft met de getalenteerde Jarelly MBF de derde plaats veroverd in de lange 3*. In Saumur zit de helft van de dressuur erop. Hier heeft Raf Kooremans zich een goede uitgangspositie verschaft. In de lange 4* staat hij tweede met Dimitri N.O.P..

Merel Blom reed in de korte 3* een goede dressuurproef met de Holsteiner zoon van Diarado, Crossborder Radar Love N.O.P.. Ze scoorde 70.83% wat omgerekend -29.20 betekend. Blom staat 0.6 achter de Duitse Vanessa Bölting met Ready To Go W (v. Rock Forever) aan de leiding gaat.

De Jong derde in lange 3*

In de lange 3* ging vanmorgen Sanne de Jong lang aan de leiding. De Jong stuurde haar zevenjarige merrie Jarelly (v. Wietvot) naar 71.67% (-28.30). Maar in de laatste twee ritten ging eerst Lara de Liedekerke-Meier met Cascaria V (v. Casario I) haar voorbij (-27.60) en vervolgens ook Pietro Grandis op Fortune III (v. For Fashion). Grandis scoorde -26.40.

Kooremans in top vijf in Saumur

In Saumur deed Raf Kooremans goede zaken op dag 1 van de dressuur in de lange 4*. Met een uitstekende dressuurproef op Dimitri N.O.P. (Vaillant) staat hij op een voorlopige tweede plek met -29.90. De Italiaan Stefano Brecciaroli gaat aan de leiding met Bolivar Gio Granno (v. Gio Granno) met -29.10. In de korte 3* staat Kooremans voorlopig vijfde met de Dakar VDL-zoon Houdini met -27.50.

Bron Horses.nl