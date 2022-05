Nederlandse eventingruiters rijden goed dressuur in Frankrijk en Polen

In het Franse Chaumont en Vexin en in Baborowko in Polen hebben de Nederlandse eventingruiters goed gepresteerd in de dressuur. In de korte 3* in Frankrijk gaat Mara van de Ven aan de leiding en in de 1* wedstrijd is dat Jeanette Chardon. In Polen doet Merel Blom goede zaken met onder meer een derde plaats in de lange 4*.

In Frankrijk heeft Mara van de Ven met Lexington van de Vinkenhof (v. Tangelo vd Zuuthoeve) de koppositie te pakken in de korte 3* na een sterke dressuurproef die met 73.97% (-26) werd beloond. De amazone staat 0.8 voor op de Française Lisa Gualtieri. Met een zestiende plaats met -30.4 staat Jillian Giessen op de zestiende plaats met Tim Lips’ voormalige topper Brent (v. Phin Phin). Giessen debuteert op 3*-niveau.

Chardon voert 1* aan

In de lange 2* staat Elaine Pen op de derde plaats met Kiss Me Kato (v. Up to Date). Ze scoorden 73.98% (-26), en staat een punt achter de nummer één Victor Levecque. Met -27.3 staat Annemiek Wieken zesde met Don Vino (v. Van Gogh). Jeanette Chardon voert de 1* aan op IJsbrand (v. Denzel vh Meulenhof) met -24.2.

Blom tweede in lange 4*

In Polen heeft Merel Blom na de dressuur van de lange 4* de derde plaats in handen. Ze reed Vesuve d’Aveyron (v. Jaguar Mail) naar -32.7. Ingrid Klimke gaat aan de leiding met Equistros Siena just do it (v. Semper Fi) met -31. In de korte 3* is Blom ook de beste Nederlandse. Ze staat zevende met Corminta vom Gwick (v. Cormint) met ze begin april de 3* in Strezgom won.

Boonzaaijer tweede in korte 2*

Janneke Boonzaaijer staat na de dressuur derde in de korte 2* met Intermezzo Dea (v. I’m Special de Muze). Merel Blom heeft met haar twee jonge paarden Lortero (v. Lord Z) en Inamorata (v. Barcley) de tweede plaats bemachtig. Beide paarden liepen naar -30.7. Sanne de Jong staat zesde met haar jonge talent Larosaleen W (v. Karandasj).

Klik hier voor de uitslagen in Chaumont en Vexin

Klik hier voor de uitslagen Baborowko