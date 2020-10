Nederlandse pony-eventers winnen landenwedstrijd Strzegom

De pony-ruiters in oranje hebben, onder leiding van eventing-bondscoach Mans Buurmans, de winst gepakt in de landenwedstrijd in het Poolse eventing-mekka Strzegom. Individueel was er een vierde plaats in het eindklassement voor Kato de Smidt met Orchid's Tiger Sun (33 strafpunten) en een vijfde plek voor Tijn de Blaauw met Orchid's Megan (33,4 strafpunten).

Ook Ivy van der Kolk reed met Robin Hood een uitstekende wedstrijd. Zij kwam uit op 35,8 strafpunten en de zevende plaats. Senna van Houte was negende met Fernhill First Lady. Daarmee zat het complete Nederlands team in de top 10.

Oorspronkelijk zou eerder dit jaar het EK voor de pony’s in Polen worden verreden, maar dat kon helaas niet doorgaan. Met vier teams was er wel een mooie strijd met goed rijdende Nederlandse ponyruiters. Alle vier de teamleden reden een foutloze cross binnen de tijd en ook in het springen werd goed gepresteerd.

Meer dan tevreden

Bondscoach Mans Buurman was dan ook meer dan tevreden over zijn pupillen. “De ruiters hebben het allemaal goed gedaan en gereden voor wat ze waard zijn. Het is ook echt een mooie team dat het samen doet. Dit was een super ervaring die ze meenemen naar hopelijk een EK volgend jaar.”

Individuele winst voor Duitsland

Het individuele goud was voor de Duitse Jule Krueger met Golden Grove Simon. De combinatie finishte op hun dressuurscore van 29 strafpunten.

Uitslag landenwedstrijd

Uitslag individueel

Bron: Horses.nl/ KNHS