Nieuw eventing-talent voor Amerikaanse Olympiër Phillip Dutton

Meervoudige Olympiër Phillip Dutton heeft de beschikking gekregen over een nieuwe eventer. De elfjarige in Oldenburg gefokte Carlchen (v. Clinton II) is een welkome aanvulling op de eventingstal van de Amerikaan. De ruin liep dit jaar onder Lauren Mclusky naar een tweede plaats in de lange 3* in Barroca d'Alva.

De Oldenburger Carlchen begon met succes zijn internationale carrière in Australië onder Stuart Tinney. De Britse Francis Whittington nam in 2016 de teugels over en reed de ruin naar onder meer een derde plaats in het CCI3* in Chatsworth. Daarna nam de Ierse Michelle Kenny plaats in het zadel en was vorig jaar ook succesvol op 2* en 3* niveau. Lauren Mclusky startte Carlchen alleen dit voorjaar twee keer in Barroca d’Alva en behaalde een tweede en tiende plaats.

Begin deze maand werd Carlchen aangekocht voor Phillip Dutton. De vijfvoudige Olympiër heeft naast zijn WEG-paard Z (v. Asca Z) nog een aantal jongere paarden op stal. Op Facebook is Dutton enthousiast over zijn nieuwe aanwinst. Dit weekend debuteert hij in de CCI3-S Stable View in Aiken, South Carolina.

Bron Eventing Nation/Facebook