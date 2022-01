Nieuwe opzet aanlegtest jonge eventingpaarden

De Dutch Eventing Young Horse Trials, de serie voor vier- en vijfjarige eventingpaarden, is dit jaar vernieuwd. Voor het eerst is één van de voorrondes in Waregem. De finale vindt al plaats op 1 juni, op de woensdag van de internationale Renswoude Horse Trials.

De serie, die paardvriendelijk is opgezet, wordt compacter. De presentatie in de dressuurring wordt direct gevolgd door een kort springparcours. Direct daarna springen de paarden een aantal crosshindernissen in het terrein. De beoordeling is in handen van drie juryleden: Irene Wolf, Marc van den Beke en Bert Wagenvoort.

Oefenmogelijkheid

Om de opzet nog wat vriendelijker te maken, heeft de organisatie besloten om een oefenmogelijkheid in te stellen: op 12 maart krijgt iedereen de gelegenheid om in Renswoude het terrein te verkennen. Daarna volgen drie voorrondes: op 9 april in Renswoude, op 17 april in Waregem en op 14 mei in Renswoude.

Finale

Deelnemers met een voldoende score in één van de voorrondes plaatsen zich voor de finale. Deelnemers kunnen in meerdere voorrondes starten; de hoogste klassering per combinatie telt als uitgangspunt voor de finale. De competitie en de finale zijn via livestream te volgen.

Inschrijven voor de wedstrijden in Renswoude kan via: [email protected]

Inschrijven voor de wedstrijd in Waregem kan via: [email protected]

Bron: Persbericht / Horses.nl