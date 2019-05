Nina de Haas beste Nederlandse in CCI3* Grandorse Horse Trials

De tweede dag Grandorse Horse Trials zit er op, we begonnen de tweede dag met een mooi zonnetje maar in de loop van de dag werd het terrein van Grandorse kort bedekt met hagelsten. Ondanks de bui kijken de deelnemers voldaan terug op vandaag. Nina de Haas zette het beste Nederlandse resultaat neer met een voorlopige derde plaats in de CCI3*-S.