Nina de Haas voorlopig derde

Het Limburgse staat dit weekend in het teken van de Grandorse Horse Trails. Na de dressuurproef en het springparcours staat Nina de Haas op een derde positie in de CCI3*. Een Belgische top vier maakt de dienst uit in de CCI2*.

De strijd in de CCI2* is inmiddels beslist. Tom Goeman stond na de dressuur op een tweede plaats, maar greep dankzij een foutloos springparcours en een foutloze cross naar de eerste plaats. Hij startte met de dertienjarige King Size-zoon Sibo de Quiesce. Hij werd gevolgd door zijn landgenoten Stephanie D’Andrimont, Karin Donckers en Dirk Smeets.

De beste Nederlander was de Young Rider Levi Driessen op achtjarige Giraldi (v. Wizzer WV). Driessen startte op een elfde plaats in de dressuur met 67,63%. Door een balkje in springparcours zakte hij naar de twaalfde positie. Vandaag voegde hij een foutloze cross toe aan zijn resultaten en steeg naar de vijfde plaats.

De Haas

KNHS Talententeamlid Nina de Haas heeft de cross nog voor de boeg. Zij laat in Kronenberg zien dat zij met de pas zevenjarige Dakar VDL-zoon Houdini een belofte is voor de toekomst. In de dressuur startte ze op een vijfde positie met een score van 69,20%. Door een foutloos springparcours steeg ze naar de derde positie.

Boven haar staat de Belg Wouter de Cleene met Bohannan (v. Delamanga) en de Duitser Kai-Steffen Meier met Cascaria V (v. Casiro).

Klik hier voor de uitslag.

Bron: Horses.nl