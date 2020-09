NK Eventing vindt plaats op Dutch Open in Kronenberg

Van 28 oktober tot en met 1 november wordt tijdens de internationale wedstrijd Dutch Open Eventing het NK Eventing 2020 voor senioren verreden. Plaats van handeling zijn de terreinen van Grandorse en Equestrian Centre de Peelbergen in het Limburgse Kronenberg. Oorspronkelijk stond het NK eventing voor de ruiters van TeamNL eerder in de maand oktober gepland als onderdeel van Military Boekelo, maar dat gaat niet door, zo werd al eerder bekendgemaakt.

In augustus werd op de faciliteiten van Grandorse en Equestrian Centre de Peelbergen de eerste internationale wedstrijd van 2020 op Nederlands grondgebied georganiseerd. In strak overleg met de gemeente, de accommodatie, het team en in navolging van de regels opgesteld door de Nederlandse overheid en het RIVM vond er een succesvol evenement plaats, waarbij ruim 450 combinaties uit 15 verschillende landen aan de start verschenen.

Vertrouwen

De organisatie is erg blij dat zij het vertrouwen hebben gekregen om naast de internationale wedstrijd van Dutch Open Eventing ook het NK te mogen organiseren. Thomas van Heel, directeur van Dutch Open Eventing, legt uit: “Ik ben blij dat we door de goede samenwerking met alle betrokken partijen het Nederlands Kampioenschap alsnog kunnen realiseren. Het is voor iedereen natuurlijk heel jammer dat Boekelo geen doorgang kan vinden, maar op een fantastische accommodatie als Equestrian Centre de Peelbergen, met het nieuwe crosscountrytraject en een sterk deelnemersveld belooft het een waardige afsluiting van het internationale eventingseizoen 2020 in Nederland te worden.”

‘Geweldige accommodatie’

Ook Iris Boelhouwer, de nieuwe technisch directeur van de KNHS, is enthousiast: “Het is natuurlijk heel zonde dat een geweldig evenement als Military Boekelo door de corona crisis dit jaar niet door kan gaan, maar we zijn blij dat Dutch Open Eventing de handschoen heeft opgepakt. Equestrian Centre de Peelbergen in Kronenberg is een geweldige accommodatie en dat geeft een perfecte basis voor een mooi NK dit jaar. Volgend jaar hopen we de 50e editie van Military Boekelo te vieren met het NK aldaar. Het is de eerste keer dat er op deze locatie een zogenaamde lange vierster, waarover het NK gaat, wordt georganiseerd. De wedstrijden eerder dit jaar in Kronenberg hebben al laten zien dat er veel mogelijkheden zijn. Het is fijn voor alle ruiters dat we nu in alle Olympische- en Paralympische paardensport disciplines toch een NK 2020 hebben.”

Rubrieken

Voor de tweede wedstrijd van Dutch Open Evening zijn er ook weer verschillende rubrieken uitgeschreven. Dat zijn:

– CCI1*-intro

– CCI2*-S

– CCIP2*L

– CCI3*-S

– CCI4*-L

Het Nederlands kampioenschap wordt verreden over de CCI4*-L.

Nieuwe cross

Met het oog op de toekomst en de ambitie om in de toekomst een CCI5* wedstrijd te organiseren, is er afgelopen winter gestart met het aanleggen van een nieuwe route voor de eventers in Kronenberg. De route is ontworpen door Gert Boonzaaijer en gerealiseerd in samenwerking met de gemeente en Grandorse. De wedstrijd in oktober zal gereden worden over dit nieuwe traject.

Corona-protocol

Dutch Open Eventing volgt de regels van het RIVM en de Nederlandse overheid. Om voor ieders gezondheid en veiligheid te kunnen zorgen, heeft de organisatie in samenwerking met de gemeente en accommodatie een protocol opgesteld om zo de doorgang van Dutch Open Eventing 2020 te realiseren.

Aanvullend laat Jantien van Zon van de KNHS weten dat het om een internationale wedstrijd onder FEI regels gaat. “Als daar ter zijner tijd vanuit de FEI aanvullende regels voor gelden, dan moeten we die ook hanteren.” De FEI liet eerder weten dat vanaf 1 september de regels voor onder meer prijsuitreikingen zijn verscherpt.

Bron: KNHS / Horses.nl