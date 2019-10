Officiële waarschuwing Jack Pinkney na bizar ongeluk in Pau

De Britse eventingruiter Jack Pinkney heeft een officiële waarschuwing gekregen na aanleiding van een bizar ongeluk met zijn paard Raphael (v. Limmerick) tijdens de cross van de 5*-wedstrijd in Pau. Pinkey was doorgereden na het breken van de teugel. Aan het einde van de cross ging het helemaal mis toen hij zijn paard niet meer kon controleren en tegen een hoge houten wand op sprong. Ruiter en paard vielen, beiden bleven wonder wel ongedeerd.



De 27-jarige Jack Pinkney debuteerde in Pau op het hoogste eventing-niveau met zijn vijftienjarige Raphael. De Brit had een goede start in de cross, totdat op hindernis 11, het eerste water, zijn teugel brak. Het leverde een weigering op maar Pinkney wist toch door te rijden met een linker teugel die net lang genoeg was om nog vast te houden.

Teugel gebroken

Pinkney: “Ik had nog een stuk linker teugel en het voelde dat ik nog genoeg controle had om door te rijden. We sprongen vervolgens de tafel en dat voelde ook goed. Ik heb wel het tempo terug genomen en m’n stopwatch uitgezet en dacht, ‘laten we hem een ​​leuke ronde te geven’. Ik wilde hem gewoon naar huis brengen; Ik dacht dat ik veilig kon doorgaan omdat hij zo gemakkelijk was en hij zo briljant aanvoelde.”

Tegen wand opgesprongen

De ruiter nam verder overal de langste route tot hij bij hindernis 27 kwam. Het paard sprong zo ver door dat de linker teugel uit Pinkeys hand getrokken werd en het paard onbestuurbaar naar rechts uitweek en tegen een hoge houten wand opsprong alsof het een hindernis was. Ruiter en paard kwamen daarbij ten val.

‘Ik had moeten stoppen’

Tot grote verbazing van het publiek reageerde Pinkney zich boos af door zweep en bodyprotector weg te smijten. Hij leek zich eerst niet om zijn paard te bekommeren. Pinkney: “Op dat moment was ik zo boos op mezelf – ik dacht: ‘Ik had mijn paard kunnen verwonden’. Elke reactie van mij was gewoon uit pure boosheid op mezelf. Ik heb een enorme fout gemaakt – door de adrenaline ging ik door, ik wilde de cross tot een goed einde brengen. Na afloop, toen ik weer rustig was, begon ik me te bedenken wat er allemaal had kunnen gebeuren. Het had veel erger kunnen aflopen, ik had moeten stoppen.”

Officiële waarschuwing

Pinkney heeft zich bij de groundjury gemeld en nam de verantwoordelijkheid voor het incident op zich. Het leverde hem een officiële waarschuwing op. Op zijn Facebook pagina heeft Jack Pinkney zijn excuses aangeboden voor het bizarre voorval. Zijn paard is ongedeerd gebleven.

Bron Eventing Nation