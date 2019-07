Okke Peemen blij met Happy Lady: ‘Nu wil ik ervoor gaan ook’

Het jonge eventingtalent Okke Peemen heeft in twee jaar al wat tegenslagen te verwerken gehad. Hij moest zijn paard I’m laten inslapen na een ongeluk met een losgeslagen aanhanger. Eén van de opvolgers van I'm, Grandezza Pigoletta (v. Astrello), de nieuwe troef voor het EK, raakte begin dit jaar geblesseerd. Maar toch ziet het er voor de 17-jarige ruiter weer goed uit, hij staat aan de start op het EK in Maarsbergen met Happy Lady (Corland x Lucky Boy). "Het is echt een genot om met haar te rijden", vertelt Peemen in krant De Stem.

In een interview met De Stem vertelt Okke Peemen zijn verhaal met de ups en downs van de afgelopen twee jaar. “Weer een weg afgesloten”, noemt Peemen het. Met Grandezza wilde hij graag deelnemen aan het EK eventing voor junioren dit weekend in Maarsbergen. Het uitvallen van Grandezza door een blessure was een slag voor de ruiter. Maar de tiener is dus inmiddels wel wat gewend. Als de ene weg afgesloten is, kies je toch gewoon een nieuwe?

Nieuwe weg ingeslagen

En die nieuwe weg is Okke Peemen ingeslagen met de Corland-dochter Happy Lady. “Het is echt een genot om met haar te rijden”, aldus Peemen. Ik merkte meteen dat het gevoel goed was. Happy is pas 7 jaar, jong voor een paard op dit niveau. Maar ze ontwikkelde zich zo snel, dat het ook dit jaar mogelijk is om op topniveau te presteren.”

‘Nu wil ik ervoor gaan ook’

Peemen overtuigde met Happy Lady bondscoach Marcelle de Kam en hij mocht mee naar het EK junioren. “Welk gevoel overheerste toen ik hoorde dat ik mee mocht? Opluchting. Eigenlijk hetzelfde gevoel als ik had toen ik mijn diploma haalde”, zegt hij in het interview met De Stem, refererend aan het begin van deze zomer toen hij zijn vwo-papiertje in ontvangst mocht nemen. “Van opluchting ging ik al snel naar blijdschap en trainingslust. Nu wil ik ervoor gaan ook.”

Lees hier het hele interview via Blendle met Okke Peemen in De Stem.

Bron De Stem