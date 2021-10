Oliver Townend aan de leiding in nieuwe Maryland 5 Ster

Na de eerste dag van de nieuwe 5* eventingwedstrijd Maryland in Fair Hill, Amerika, staat Oliver Townend op een comfortabele eerste plaats. De nummer één van de wereld stuurde Cooley Master Class (v. Ramiro B) naar een persoonlijk record van 78,89%, of wel -21.1. De Amerikaanse amazones Hannah Sue Burnett en Lynn Symansky delen de voorlopige tweede plaats.

Als voorlaatste deelnemer van de eerste dressuurdag maakten Oliver Townend en drievoudig Kentuckywinnaar Cooley Master Class hun favorietenrol meteen waar. Met vooral 8-ten en een paar 8,5-ven in de draftour, gevolgd door 9-ens voor de uitgestrekte galop, scoorde de Brit 21,1, waardoor hij een comfortabele voorsprong heeft op de rest van het deelnemersveld.

‘De hele week al een lastpak’

“Het ging toch wel goed?” grapte Townend direct na zijn proef. “Ja, hij is duidelijk een ouder paard, en hij heeft veel ervaring. Hij is nu 16 jaar en het is heel zeldzaam dat een 16-jarige beter wordt, maar hij verbetert zeker met het verstrijken van de jaren. Hij heeft zich nog nooit zo goed gevoeld; hij heeft zich nog nooit zo gelukkig gevoeld. Hij is de hele week al tamelijk uitgelaten voor zijn doen. Hij is van nature een lui paard, maar nu hij loopt te piepen en te rotzooien. Hij is de hele week al een lastpak. Ik vond het niet zo erg, zolang hij zich maar in de dressuur zou gedragen. Dat heeft hij beter gedaan dan ooit!”

Burnett en Symansky gedeeld tweede

Op een voorlopige gedeelde tweede plaats volgen de Amerikaanse amazones Hannah Sue Burnett en Lynn Symansky. Burnett reed de Cruising-zoon Harbour Pilot naar -28.0. Symansky kwam met 5*-debutant RF Cool Play (v. Condor’s Champion) tot hetzelfde resultaat.

Vandaag is deel twee van de dressuur op Fair Hill.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Chronicle of the Horse/Horses.nl