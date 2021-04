Oliver Townend behaalt hattrick en wint voor derde keer op rij Kentucky CCI5*-L

Oliver Townend wist afgelopen weekend het record van Michael Jung te evenaren op de Land Rover Kentucky Three-Day event. Tot afgelopen weekend had enkel Jung het voor elkaar gekregen om het prestigieuze evenement drie maal op rij te winnen en nu is het ook Townend gelukt. Met een totaalscore van 27.3 pakte de Brit de overwinning en verwees het echtpaar Tim en Jonelle Price naar de plekken twee en drie.

Townend begon het weekend met een score van 26.5 in de dressuur en voegde hier enkel 0.8 strafpunt aan toe in de cross. In het laatste onderdeel lag alle druk bij de ruiter, maar de Brit hield het hoofd koel en stuurde Ballaghmor Class (v.Courage II) foutloos rond in het springparcours. Hiermee was de overwinning een feit. “Tim (Price red.) zet me elke week onder druk in Engeland ”, grapte hij. “Het is erg competitief in Engeland, dus je went een beetje aan het gevoel. Je kunt deze combinaties nooit afschrijven.”

Townend vervolgde: “Natuurlijk wenste ik dat ze een fout kregen,” grijnsde hij. “Maar kijk, dat is gewoon wat er zo speciaal is aan onze sport, die spanning tot aan de finish waarbij er geen marge voor fouten is. Ik denk dat dat is wat iedereen zo enthousiast maakt. Ik denk niet dat we een betere finale hadden kunnen bedenken, dus het is een geweldige dag geweest voor ons allemaal.”

Top van het klassement

Tim Price had uiteindelijk een strafpunt teveel op zijn conto en moest Townend voor zich dulden. Met Xavier Faer (v.Catherston Liberator) kwam de Nieuw-Zeelander uit op 28.2 strafpunten en mocht hiermee als tweede opstellen. Zijn vrouw Jonelle Price nestelde zich op de derde stek. De amazone kwam met Grovine de Reve (v.Hermes de Reve) uit op een totaal van 30.7 strafpunten en maakte de top drie compleet. Boyd Martin (On Cue) en Harry Meade (Superstition) eindigden als vierde en vijfde in de CCI5*-L van Kentucky.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl