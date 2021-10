Oliver Townend blijft aan de leiding in nieuwe Maryland 5 Ster

Iedereen keek uit naar de nieuwe 5*-cross op Fair Hill in Maryland. Parcoursontwerper Ian Stark, die voor het eerst een 5* bouwde, had niet alleen voor hemzelf een prachtige primeur, maar ook de wedstrijd was fantastisch. Oliver Townend was één van de elf ruiters die cross foutloos en binnen de tijd volbracht. De Brit behield met Cooley Master Class (v. Ramiro B) zo de leiding in het klassement. Ook Tim Price en Boyd Martin hielden hun tweede en derde plaats na de dressuur vast.

Hoewel de viersterren Fair Hill International al tientallen jaren op dezelfde locatie werd verreden, werd de vijfsterrencross op een heel ander deel van het terrein gebouwd. Elke dag kregen de ruiters de vraag wat ze van het parcours vonden, en in hun antwoorden klonk hetzelfde liedje door: Het wordt een echte uitdaging. En velen geloofden dat de toegestane tijd een factor zou zijn.

Val van eerste ruiter

Dat er veel uitdagingen overwonnen moesten worden, bleek al bij de eerste ruiter. Buck Davidson vond zijn Waterloo bij hindernis 10A, een smalle heg waar zijn paard een been liet hangen en viel. Maar even later lieten Lauren Nicholson en Vermiculus zien dat de cross goed rijdbaar was en ook binnen de tijd gereden kon worden. Tien ruiters na Nicholson presteerden hetzelfde.

Townend blijft aan de leiding

Een van die dubbele foutloze ritten was voor Oliver Townend en Cooley Master Class. Hij begint vandaag aan het afsluitende springparcours op zijn dressuurscore van -21,1. De favoriet voor de zege kan zich opmaken voor de vierde 5*-overwinning met zijn zestienjarige Cooley Master Class.

‘Sommigen lieten het een wandeling door het park lijken’

“Het reed al met al goed,” zei Townend. “De topklasse paarden gingen er buitengewoon goed mee om. Sommige van de echt goede galoppeurs lieten het lijken alsof het een wandeling in het park was. De tijd was niet moeilijk te halen met die goede paarden, maar tegelijkertijd zijn er nog een paar mooie uitdagingen gesteld door Ian. Er waren een paar goede technische vraagstukken. Uiteraard zag de punt [op 17, de Fair Hill Flier] er groot en eng uit, en dat is wat je moet hebben in een vijfster. Mijn paard heeft alles gegeven en is heel goed naar huis gekomen. Alleen een hoefijzer was scheef gaan zitten – hopelijk komt het goed met hem.”

Achtste 5* voor Xavier Faer

De Nieuw-Zeelander Tim Price zette ook een dubbel foutloos parcours neer op Xavier Faer (v. Catherston Liberator) en staat op de tweede plaats met zijn dressuurscore van 24,3. De vijftienjarige in Engeland gefokte Xavier Fear liep zijn achtste 5*. Boyd Martin en de AES-merrie On Cue (v. Cabri d’Elle) bleven na hun foutloze cross ook op hun dressuurscore staan van -25.0.

Nicholson met twee paarden foutloos

Lauren Nicholson bleef met haar tweede paard Landmark’s Monte Carlo (v. Formula One) ook foutloos en klom naar de vierde plaats. Met Vermiculus staat de Amerikaanse achtste. Harrie Meade reed een fantastische foutloze ronde op Superstition (v. Satisfaction I) en klom naar plek vijf.

Klik hier voor de (live-)scores.

Bron Horses.nl/Chronicle of the Horse